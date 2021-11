Green Pass: Novelli (Fi), 'da Cunial e Colletti inaccettabili posizioni pro-casta'

19 novembre 2021 a

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Si è presentata agli elettori definendo i vaccini 'un genocidio', è entrata in Parlamento al grido di 'uno vale uno', oggi pretende di entrarci pur non avendo il green pass. Segno che per Sara Cunial tutti i cittadini sono uguali, ma i deputati sono più uguali degli altri. Alla faccia della battaglia anti-casta". Lo scrive il deputato di Forza Italia Roberto Novelli.

"Prendo atto della delibera del Collegio dei Questori di Montecitorio che concede alla deputata di partecipare ai lavori solo dalla tribuna e seguendo un percorso prestabilito. Ma non basta. Non basta perché se abbiamo previsto l'obbligo di green pass per milioni di lavoratori non possiamo concedere corsie preferenziali per i parlamentari. La breccia aperta dalla decisione assunta dal 'no-green pass' Andrea Colletti è pericolosa, non tanto per chi frequenta quotidianamente Montecitorio, ma per il messaggio che arriva alla cittadinanza", conclude Novelli.