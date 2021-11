Iv: Parente, 'stasera a Leopolda presentiamo piano sanità 2030'

19 novembre 2021 a

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Questa sera alla Leopolda presenteremo il piano sanità 2030 e uno dei punti fondamentali è quelli di avere un fascicolo elettronico nazionale basato sui big data. L'Italia sta meglio di altri paesi perchè abbiamo fatto una scelta chiara sui green pass". Lo dice la presidente della commissione Igiene e Sanità, Annamaria Parente a Coffee Break su La7.

"Ora sono in aumento anche da noi i contagi. Dobbiamo fare qualcosa in più. Sicuramente la terza dose, certamente la terza dose ai sanitari ed estenderei l'obbligo a tutti quelli che stanno a contatto con il pubblico. Vorrei dare più possibilità ai vaccinati e penalizzare chi il vaccino non la fa. Non possiamo fare un altro lockdown. Dobbiamo uscire da questo periodo con una grande coesione in primis tra le forze politiche e anche nel Paese".