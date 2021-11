Ambiente: Rotta (Pd), 'l'acqua non ha governance adeguata, manca la gestione'

19 novembre 2021 a

a

a

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Il problema dell'acqua è un problema di governance. Dove non ci sono risposte è perché non c'è una governance adeguata. Il punto è che oggi abbiamo governance tramontate e subiamo la mancanza di gestione". Ne parla intervenendo a Verona alla Direzione nazionale di Meritocrazia Italia (Mi), dedicata alle risorse idriche Alessia Rotta, presidente della VIII commissione Ambiente, territorio, lavori pubblici della Camera dei deputati.

"Il problema - prosegue Rotta - si risolverà con la collaborazione interistituzionale e soprattutto tra istituzioni e cittadini. L'acqua non è stata al centro della agenda politica. Anche a Glasgow non è stato posto abbastanza il tema. Io ho voluto istituire il bonus idirico, il corrispettivo di quello sull'edilizia. Non è sufficiente, ma è un intervento che vale nell'ottica dell'educazione".