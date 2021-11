Governo: M5S sceglie linea dura, Patuanelli 'basta schiaffi, rigidi su manovra'

19 novembre 2021 a

a

a

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Dalle nomine Rai alla manovra di bilancio, la maggioranza che sostiene il governo Draghi è sempre più in fibrillazione. E il M5S, uscito ammaccato dal risiko dei tg del servizio pubblico, adesso opta per la linea dura. E' giovedì pomeriggio quando a Palazzo Madama i senatori pentastellati si riuniscono. Presente anche il ministro delle Politiche agricole e forestali Stefano Patuanelli, di umore pessimo. Poco prima è il responsabile ai Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà, a fronteggiare l'ira di una trentina di senatori, sul piede di guerra per l'incidente in Aula sul decreto capienze, con il governo andato sotto su due emendamenti e lo 'zampino' di Iv. "Noi stiamo ai patti, Italia Viva fa furberie. Ora basta", rumoreggiano i senatori grillini, chiedendo a D'Incà di rappresentare al premier Mario Draghi il malumore del gruppo. Perché i renziani, il messaggio da consegnare al presidente del Consiglio, non possono fare il bello e il cattivo tempo. Il M5S non ci sta, "hanno passato il limite, dicano chiaramente se hanno deciso di far cadere Draghi". La stessa accusa che viene mossa da Patuanelli: "E' evidente che Renzi voglia provocare la seconda crisi di governo dell'anno".

Ma ai pentastellati non è piaciuto nemmeno il braccio di ferro avviato dal Pd sul relatore della manovra, ruolo che i dem vorrebbero affidare a Vasco Errani mentre i grillini optano per tre relatori (uno per il M5S, uno per le forze di centrodestra e uno per quelle di centrosinistra): se le cose stanno così, il ragionamento espresso da Patuanelli secondo quanto riferito all'Adnkronos, saranno le altre forze politiche ad assumersi la responsabilità di portare il Paese in esercizio provvisorio. "A causa dei paletti fissati dai partiti e dei veti incrociati, la legge di bilancio rischia di trasformarsi in un Vietnam nelle Aule parlamentari", ragiona un senatore.

Sullo sfondo resta la partita più importante, quella del Quirinale. E il doppio scivolone della maggioranza andato in scena ieri in Senato sul dl capienze viene letto come un fosco preludio. "Basta prendere schiaffi", avrebbe detto Patuanelli durante l'incontro con i senatori: "A questo punto - avrebbe rimarcato il ministro triestino - anche noi possiamo essere più rigidi sulla manovra e gestirla secondo i nostri interessi".