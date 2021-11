Recovery: Fontana, 'Lombardia pronta a fare sua parte, più dialogo con governo'

19 novembre 2021 a

Milano, 19 nov. (Adnkronos) - "Sul tema Pnrr siamo pronti e, anzi, lo abbiamo attuato con largo anticipo quando abbiamo deciso di varare il Piano Lombardia con la legge regionale numero 9 che ha reso disponibili 4,5 miliardi per far ripartire la Lombardia colpita dalla pandemia. Siamo pronti a fare la nostra parte anche con il governo, anche se nella progettazione e elaborazione del Pnrr le Regioni sono state escluse. E' il momento di avviare un dialogo più efficace e produttivo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel suo intervento al convegno 'Sicuro, Verde, sociale: un nuovo piano casa', tenutosi oggi a Palazzo Pirelli a Milano.

"Da parte nostra abbiamo già preso contatti con Comuni e Province, in modo tale da assicurare un adeguato numero di professionisti per l'attuazione del Piano Lombardia e la progettazione degli interventi. Credo che anche il governo stia lavorando in questa direzione, per assicurare che gli enti si dotino delle necessarie competenze", ha spiegato. Il presidente della Regione Lombardia ha evidenziato che, in sintonia con il ministro Giovannini "l'idea di casa che abbiamo in mente è nuova, diversa dal punto di vista strutturale, connessa alla rete internet e ai servizi che da questa possono essere resi disponibili, come la domotica. Una idea di casa nuova che include anche nuovi modi di relazionarsi e una nuova socialità".

I fondi di 1,2 miliardi per il triennio 2022-2024 saranno suddivisi fra welfare abitativo (200 milioni), cura del patrimonio (150 milioni), rigenerazione urbana (800 milioni), housing sociale (50 milioni) e sostenibilità del sistema (20 milioni).