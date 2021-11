Bielorussia: Boccia, 'umanità non ha confini Europa faccia Europa e Italia sia il cuore'

19 novembre 2021 a

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "La crisi migratoria che si sta consumando al confine tra Polonia e Bielorussia non può lasciare nessuno indifferente; l'utilizzo di vite umane per fini politici è inaccettabile. C'è troppa indifferenza verso le persone disperate che scappano dal luogo in cui sono nati. Quel bimbo di appena un anno, morto assiderato, su quel confine è figlio di tutti noi, ognuno di quei migranti è nostro fratello e nostra sorella. L'Europa deve reagire immediatamente, l'Europa faccia l'Europa e l'Italia ne sia il cuore". Lo ha affermato Francesco Boccia, Responsabile Enti locali del Pd, nel corso del presidio che Europa Verde ha organizzato presso l'ambasciata polacca, insieme a Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e il sottosegretario Benedetto Della Vedova.

"Il Partito democratico -ha aggiunto- non si stancherà mai di ripeterlo, l'umanità non ha confini. Oggi siamo qui, davanti all'ambasciata polacca per chiedere all'Europa di accogliere i migranti che si trovano al confine tra Polonia e Bielorussia. L'Italia che conosciamo noi è sempre pronta a tendere una mano a chi ha bisogno, accogliamoli tutti, abbracciandoli. Abbattiamo ogni tipo di muro e tagliamo tutti i fili spinati”.