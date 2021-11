19 novembre 2021 a

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Austria prima in Europa che introdurrà vaccino obbligatorio. Anche in Italia, nonostante la situazione migliore, sono convinta che per proteggere dal virus sia necessario l'obbligo. Lo penso da mesi, l'ho scritto a settembre su Il Messaggero. E oggi è venuto il momento di agire". Lo scrive su Twitter la deputata del Partito Democratico ,Paola De Micheli.