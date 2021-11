Pd: dal 21 al 23 novembre riparte da Venezia tour 'Avvicina'

19 novembre 2021 a

Roma, (Adnkronos) - "Riparte da Venezia, dal 21 al 23 novembre il tour di ‘Avvicina', ciclo di incontri sul territorio che il gruppo del Pd del Senato organizza per un confronto con parti sociali, istituzioni, imprese del territorio sulle opportunità date dalle risorse del Pnrr e sui rischi che possono venire dalla congiuntura economica e sociale in corso. L'obiettivo è quello di aiutare i territori più fragili a cogliere la ripresa e a scongiurare la creazione di disuguaglianze.

Nella tappa di Venezia, a cui parteciperà anche il vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano, Simona Malpezzi, presidente dei senatori Dem, Alan Ferrari, vicepresidente e coordinatore del progetto ‘Avvicina', Andrea Ferrazzi, capogruppo in commissione Ambiente, Valeria Fedeli, Stefano Collina, Tommaso Cerno, Eugenio Comincini e Vincenzo D'Arienzo avranno un incontro con la Cgia di Mestre nella serata di domenica.

Nella mattinata di lunedì 22 un incontro in Prefettura e alla Biennale, presso il padiglione Giardini. Nel primo pomeriggio incontreranno il Procuratore di San Marco presso la Basilica e a seguire il presidente dell'Autorità portuale e il comandante della Capitaneria di Porto. Poi saranno a Marghera e alla Bioraffineria Eni. In serata svolgeranno un incontro con l'Istituto universitario di Architettura di Venezia (Iuav) e la Confartigianato. Nella mattinata di martedì i senatori Dem saranno a Mestre, per un incontro con il comitato dei cittadini del quartiere Pertini e per una conferenza stampa che si svolgerà alle 10.45.