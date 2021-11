Milano: spaccio di droga in zona Stazione Centrale, un arresto

19 novembre 2021 a

Milano, 19 nov. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato un uomo di 27 anni, cittadino tunisino, sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti nella zona della Stazione Centrale a Milano. L'uomo, pregiudicato e irregolare in Italia, è stato fermato nel corso di un servizio mirato al contrasto dell'attività di spaccio nell'area della stazione di Milano Centrale, mentre in via Settembrini vendeva droga a un cittadino cipriota. Gli agenti hanno trovato addosso al 27enne due grammi di cocaina e 130 euro in contanti ed è stato arrestato, mentre l'acquirente è stato sanzionato per l'uso personale di stupefacente.