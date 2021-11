19 novembre 2021 a

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - A proposito dell'inchiesta sulla Fondazione Open "noi non abbiamo toccato un centesimo di danaro pubblico. Quelli che hanno preso le mazzette sui banchi a rotelle, sulle mascherine, sui ventilatori cinesi malfunzionanti, perchè non fanno un bel confronto all'americana? Noi ci siamo". Lo ha affermato Matteo Renzi, in un'intervista al Tg2.