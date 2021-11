Lombardia: da Regione 4,4 mln per strutture sport all'aperto

19 novembre 2021 a

Milano, 19 nov. (Adnkronos) - Regione Lombardia ha approvato la graduatoria del bando 'Outdoor' 2021 che sostiene con 4,4 milioni di euro a fondo perduto la realizzazione all'aperto di spazi per la pratica dello sport e di aree attrezzate per lo skyfitness. "La prima tranche di finanziamenti relativi a 57 progetti sarà erogata in tempi strettissimi, per permettere rapidamente l'avvio dei lavori", spiega Antonio Rossi, sottosegretario regionale a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi.

"Anticipo subito la mia volontà di procedere ad inizio del prossimo anno ad individuare nuove risorse per far scorrere la graduatoria e allargare la platea degli enti beneficiari. I fondi regionali permetteranno la realizzazione di tante nuove strutture e la riqualificazione di buona parte dei 'campetti' e degli spazi che necessitano di interventi di ripristino. L'attività fisica è importante per il benessere individuale e la disponibilità di aree attrezzate all'aperto è fondamentale per permettere ai nostri concittadini di fare esercizi e attività in piena sicurezza, anche e soprattutto in questo periodo di pandemia da Covid", continua.

I beneficiari di 'Sport Outdoor 2021' sono enti pubblici con sede in Lombardia, proprietari o gestori delle aree nelle quali è prevista la realizzazione degli interventi. La misura permette di finanziare i lavori con somme a fondo perduto che coprono sino all'80% dei costi. "Oggi in Lombardia - ricorda Rossi - esistono 3.415 strutture per la pratica sportiva all'aperto, dai playground agli spazi 'skyfitness'. Vogliamo incrementare questo numero, garantendo anche un'offerta multidisciplinare che permetta a quante più persone di fare la propria attività fisica preferita all'aria aperta e a costo zero".