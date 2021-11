Giallo a Reggio Emilia, donna trovata morta in un parco: si pensa a omicidio

20 novembre 2021 a

(Adnkronos) - Una donna è stata trovata morta in un piccolo parco, in via Patti, a Reggio Emilia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo investigativo di Reggio Emilia dopo una segnalazione. Il cadavere è stato trovato a ridosso di una recinzione che delimita il parco da un condominio. L'ipotesi sulla quale sono al lavoro i carabinieri è omicidio. Sono in corso i rilievi, ma dai primissimi accertamenti sul corpo sono state trovate ferite da arma da taglio.