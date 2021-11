Iv: martedì in Senato convegno 'Femminile, plurale' con Bonetti, Boschi e Bellanova

20 novembre 2021 a

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Italia Viva per le donne: martedi 23 novembre, in vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il gruppo parlamentare del Senato di Iv promuove il convegno 'Femminile, Plurale', presso la Sala Zuccari di palazzo Giustiniani, dalle 10 alle 13". Si legge in una nota di Iv.

"La ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, la viceministra alle infrastrutture Teresa Bellanova, il Sottosegretario all'Interno Ivan Scalfarotto, i capigruppo di Camera e Senato Maria Elena Boschi e Davide Faraone, la senatrice segretaria della commissione di inchiesta sul Femmincidio Donatella Conzatti discuteranno insieme ai parlamentari di Italia Viva a confronto con esponenti del mondo delle associazioni,delle organizzazioni, delle reti e fondazioni che operano sulla parità di genere".

"Il convegno sarà l'occasione per approfondire la strategia nazionale per la pari opportunità ed il contrasto alla violenza di genere , a partire dal 'pacchetto donne' contenuto nella manovra di bilancio. La mattinata si struttura su 5 panel per i 5 temi che sono alla base della strategia nazionale per promuovere la parità di genere e l'empowerment femminile: tempo, competenze , reddito e lavoro, carriera e potere, libere dalla violenza. A fare da moderatrice dell'evento sarà la giornalista Rai Manuela Moreno".