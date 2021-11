Energia: Buzzella (Confindustria Lombardia), 'transizione sia sostenibile per imprese'

20 novembre 2021 a

Milano, 20 nov. (Adnkronos) - “Una transizione disordinata e velleitaria non farà altro che procurare danni all'ambiente. È un paradosso che, a causa della scarsità e dell'elevato prezzo del gas, in questo momento nel mondo le centrali a carbone stiano producendo al massimo magari proprio per alimentare le auto elettriche con un danno ambientale, economico e sociale. La transizione energetica deve necessariamente fare i conti con le tecnologie attualmente disponibili". Lo afferma il presidente di Confindustria Lombardia, Francesco Buzzella.

"Lo sviluppo deve essere sostenibile, ma al tempo stesso rendiamo sostenibile economicamente e socialmente la transizione. L'assenza, inoltre, di misure specifiche nella Legge di bilancio e nel Pnrr a sostegno della transizione energetica per filiere che ne subiranno maggiormente l'impatto rischia di compromettere interi comparti con pesanti ricadute a livello occupazionale oltre che la sopravvivenza stessa di molte aziende”, aggiunge.