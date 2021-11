20 novembre 2021 a

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "I rappresentanti sindacali stanno lanciando un allarme molto forte, esprimendo gravissime preoccupazioni circa il futuro del Piano Industriale di Tim. Sono necessarie risposte chiare e immediate per tutelare 40 mila lavoratori e la stabilità di una società strategica per il Paese". Così in un tweet Andrea Casu, deputato del Partito Democratico.