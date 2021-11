Fondazione Open: Renzi, 'se pm decide cos'è politica, libertà a rischio'

20 novembre 2021 a

a

a

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Secondo il pm la fondazione in realtà si colloca nell'ambito del finanziamenti ai partiti. Cosa succede? Se i soldi vanno a una fondazione sono rendicontati con un modulo A, se a un partito con un modulo B. Noi avremmo avuto tutto l'interesse a farlo come partito perchè avremmo avuto sgravi fiscali. Tutto questo lo dico per andare al punto: nei paesi democratici le forme della politica le decide il Parlamento e non i magistrati. Perché se è il giudice penale a decidere cosa è un partito e cosa no, la libertà democratica è a rischio". Così Matteo Renzi alla Leopolda.