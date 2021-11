Green pass: Milano, sciolto presidio in piazza Duomo

20 novembre 2021 a

Milano, 20 nov. (Adnkronos) - Si stanno lentamente disperdendo gli ultimi gruppi di manifestanti no green pass ancora presenti in piazza Duomo a Milano. Poche persone sono rimaste a protestare contro il green pass e contro la polizia e i carabinieri, che hanno impedito l'assembramento dei manifestanti in piazza Fontana, luogo di incontro tradizionale per gli oppositori del certificato verde a Milano, e la partenza del corteo, ancora una volta non preavvisato alla Questura. Diversi cordoni delle forze dell'ordine hanno circondato piazza Duomo e isolato i manifestanti, dividendoli in piccoli gruppi e identificando diverse decine di persone.