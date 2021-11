Calcio: Serie A, Sassuolo-Cagliari 2-2**

21 novembre 2021 a

Reggio Emilia, (Adnkronos) - Finisce 2-2 il match del lunch-time della 13esima giornata del campionato di Serie A tra Sassuolo e Cagliari. Al Mapei Stadium neroverdi in vantaggio al 37' con Scamacca, 3 minuti più tardi il pareggio per i sardi di Keita Balde. Nella ripresa, minuto 52, è Berardi su rigore a riportare avanti gli emiliani ma 4 minuti più tardi è Joao Pedro dal dischetto a fissare il risultato sul 2-2. In classifica il Sassuolo sale a 15 punti, a 7 il Cagliari.