22 novembre 2021 a

a

a

Palermo, 22 nov. (Adnkronos) - L'obbligo vaccinale in Italia "diventa una necessità". A dirlo è il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci a Catania. "Non è più un'opzione - dice - quanti morti devono esserci ancora perché qualcuno si convinca che al vaccino non c'è alternativa? Quanti?".