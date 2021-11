Bollette: Salvini, 'costi insostenibili, governo tagli tasse'

22 novembre 2021 a

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Aumento del costo delle bollette luce e gas, ecco una delle tante disastrose conseguenze. La Lega chiede con forza al Governo un impegno, immediato e consistente, per tagliare le tasse statali sulle bollette e ridurre i costi, ormai insostenibili, per famiglie e imprese”. Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, commentando quanto comunicato oggi dalla Portovesme s.r.l.: fermerà la linea di produzione zinco tradizionale, con una capacità annua di 100.000 tonnellate, “non più tardi della fine di dicembre 2021, fino a quando non ci sarà un cambiamento significativo nei prezzi del mercato dell'energia. Questa decisione è stata presa a causa degli spropositati prezzi dell'energia, sperimentati in Italia e nel resto d'Europa dall'inizio di quest'anno. Essendo un'industria ad alto consumo energetico, Portovesme srl dipende fortemente da prezzi competitivi e stabili dell'elettricità”.