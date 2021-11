“Domani”: aspettative per l'epoca post pandemica raccontate dai giovani artisti dell'Accademia di Brera

22 novembre 2021 a

Al via la sesta edizione del Premio BreraBicocca

Università degli Studi di Milano Bicocca

Lunedì 29 novembre ore 17.30

Aula Magna

Edificio Agorà, Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, Milano

Milano, 22 novembre 2021. Le aspettative per il futuro, come sono cambiate negli ultimi anni sulla spinta della pandemia, come le vivono i giovani e come le raccontano attraverso le immagini. Tutto racchiuso in una parola, Domani, che è il tema portante dell'edizione 2021 del Premio BreraBicocca. Trenta opere fotografiche di giovani studenti dell'Accademia di Brera saranno esposte nell'Aula Magna dell'Università di Milano-Bicocca. L'inaugurazione della mostra si terrà lunedì 29 novembre e sarà aperta dai saluti della rettrice Giovanna Iannantuoni cui seguiranno gli interventi del professor Eraldo Paulesu (Milano-Bicocca), Giampaolo Nuvolati (Milano-Bicocca), Stefano Pizzi (Accademia di Brera) e Cosimo Laera (Accademia di Brera). Nel corso della cerimonia sarà consegnato il premio alla carriera al maestro Pino Pinelli, una cui opera sarà esposta nella mostra, e ai giovani artisti vincitori dell'edizione 2019 di Brera-Bicocca. La prima viola solista dell'orchestra del Teatro alla Scala Danilo Rossi eseguirà degli intermezzi musicali.

Il tema che fa da filo conduttore alla sesta edizione del Premio è stato introdotto nel maggio scorso dal webinar “Domani – Aspettative, previsioni e desideri per l'epoca post pandemica”. Quest'anno la mostra concorso è stata riservata a sole opere fotografiche per offrire la possibilità ai giovani artisti di raccontare la propria esperienza attraverso le immagini come testimonianza di un'esperienza, la pandemia, che ha sconvolto le esistenze.

La mostra resterà aperta fino al 22 gennaio 2020. A conclusione è in programma un finissage nel corso del quale sarà presentato il catalogo delle opere esposte impreziosito da alcune riflessioni sul tema di quest'edizione del Premio.

Il progetto BreraBicocca è realizzato dall'Accademia di Brera e dall'Università di Milano-Bicocca in collaborazione con l'Associazione Fratelli Arlati.

Per maggiori informazioni

Ufficio Stampa Università di Milano-Bicocca

Maria Antonietta Izzinosa

tel. 02 6448 6076 cell. 338 694 0206

Vito Bentivenga

tel. 02 6448 6035 cell. 334 677 4816

Ufficio Comunicazione Accademia di Belle Arti di Brera

Francesca De Paola

tel. 02 86955 335

