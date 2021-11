Afghanistan: Mattarella, 'riprendere strada diritti civili'

22 novembre 2021 a

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - E' auspicabile che in Afghanistan "possa essere ripresa prossimamente la strada dei diritti civili". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione dell'Anno accademico dell'Università 'La Sapienza', prendendo spunto dall'intervento di una studentessa afghana. "Non abbandoniamo mai di coltivare la prospettiva di sempre nuove possibilità", sono state le sue parole sottolineate dal Capo dello Stato. "Questo -ha sottolineato Mattarella- è un criterio di grande saggezza, quello che ha mosso la giovane generazione afghana in questi anni per trovare spinta per la cultura e per i diritti civili, strada che speriamo possa essere ripresa prossimamente".