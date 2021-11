Coni: all'Expo si celebra l'Italian Sports Day, Malagò e i campioni azzurri domani a Dubai (2)

22 novembre 2021 a

(Adnkronos) - Folta la presenza di atlete ed atleti, a partire dagli ori di Tokyo 2020 Ruggero Tita e Caterina Banti (Vela – Nacra 17), Antonella Palmisano (Atletica – Marcia 20 km) e Luigi Busà (Karate – Kumite) per passare poi agli argenti della sciabola a squadre Luca Curatoli ed Enrico Berrè e le Farfalle medaglie di bronzo della ginnastica ritmica, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Martina Santandrea, accompagnate dalla dt della Nazionale e membro di Giunta CONI, Emanuela Maccarani.

A rappresentare il mondo paralimpico saranno, invece, la medaglia d'oro a Tokyo nel nuoto, Simone Barlaam, Vincenza Petrilli, argento nel tiro con l'arco e Veronica Yoko Plebani, bronzo nel paratriathlon.

La giornata si concluderà con la proiezione del film di Volfango De Biasi, “Crazy for football” e con “Per Gioco, per Sport”, l'attività multidisciplinare realizzata sull'esperienza dei Centri Coni e in programma negli spazi dell'Expo Sports, Fitness and Wellbeing Hub.