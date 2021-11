Calcio: Spotify dedica podcast a Maradona nel primo anniversario della morte (2)

22 novembre 2021 a

(Adnkronos) - Anche negli altri mercati il racconto è stato affidato a voci autorevoli e riconoscibili, come l'allenatore ed ex campione francese Thierry Henry per la Francia e il Regno Unito, il giornalista argentino Matías Martín per l'Argentina, l'ex calciatore e compagno di squadra di Diego ai mondiali messicani del 1986 Jorge Valdano per la Spagna e l'America latina e il giornalista brasiliano Juca Kfuori per il Brasile.

"Sono orgoglioso di annunciare il nostro primo lancio simultaneo e globale di un podcast, adattato in 6 lingue diverse. Si tratta di un'ulteriore e importante tappa nel nostro percorso per diventare la principale piattaforma audio globale -commenta Courtney Holt, Global Head of Podcasts and New Initiatives di Spotify- Diego Maradona è una delle figure sportive più popolari a livello mondiale, e sono entusiasta di condividere questa avvincente indagine in più lingue perché tutti possano ascoltarla. Questo podcast dimostra che Spotify è in una posizione unica per creare una programmazione autentica e fatta di contenuti rilevanti per gli ascoltatori di tutto il mondo".