Calcio: Fifa, Donnarumma candidato per premio miglior portiere

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - La Fifa ha reso noti i candidati per i vari premi dei Best Fifa Awards e tra i candidati al premio di miglior portiere c'è il portiere della Nazionale campione d'Europa, ex portiere del Milan e attuale estremo difensore del Psg Gianluigi Donnarumma. In corsa anche Alisson Becker (Brasile / Liverpool FC); Édouard Mendy (Senegal / Chelsea FC); Manuel Neuer (Germania / FC Bayern Monaco); Kasper Schmeichel (Danimarca / Leichester City FC).