Manovra: Castellone, 'su scelta relatore M5S deve contare'

22 novembre 2021 a

a

a

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - La manovra quest'anno "è vasta e contiene un insieme di riforme importanti: dal reddito di cittadinanza all'università, dal superbonus alla sanità. Il Movimento sta provando a fare sintesi tra tutte le forze politiche nella scelta del relatore ma certamente la forza politica di maggioranza relativa non può non avere voce in capitolo in questo momento storico così delicato per il Paese". A puntualizzarlo all'Adnkronos è la capogruppo M5S al Senato Mariolina Castellone.