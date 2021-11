Pd: Segreteria, 'scuse per tweet esponente Gd su Renzi, termini ingiustificabili'

22 novembre 2021 a

Roma, 22 nov (Adnkronos) - "Leggiamo che il presidente dei Giovani Democratici di Somma Vesuviana, Francesco Palazzolo, ha utilizzato in un tweet termini violenti e del tutto ingiustificabili nei confronti dei sostenitori del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, affermando che bisognerebbe 'braccare i renziani come i nazisti alla fine della guerra'. Si tratta di idee e di un linguaggio del tutto incompatibili coi valori del Partito Democratico, dai quali ci dissociamo, scusandoci a nome di tutti i democratici nei confronti dei destinatari". E' quanto si legge in una nota della segreteria del Partito democratico.

"Il post di Palazzolo è stato sottoposto all'attenzione agli organismi di garanzia del Pd affinché si adottino i provvedimenti più opportuni", aggiunge la segreteria dem.