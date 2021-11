22 novembre 2021 a

Roma, 22 nov (Adnkronos) - Il covid "continuerà a girare. E' importantissima la vaccinazione ma non è l'unica cosa da fare. Il governo ha polarizzato lo scontro su questo tema, volutamente, come se fosse un tema ideologico". Lo ha detto Giorgia Meloni a Quarta Repubblica, in onda stasera su Retequattro.