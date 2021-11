22 novembre 2021 a

Roma, 22 nov (Adnkronos) - "Non la voto la proroga dello stato di emergenza, c'è un problemuccio costituzionale, la proroga si può fare massimo per 2 anni, non lo puoi prorogare, è un tema di merito". Lo ha detto Giorgia Meloni a Quarta Repubblica, su Retequattro.