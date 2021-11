Centrodestra: Meloni, 'cementare alleanza vuol dire muoversi insieme'

22 novembre 2021 a

Roma, 22 nov (Adnkronos) - Nel centrodestra "quello che a me non ha tranquillizzato sino a ora è che si dicesse una cosa e se ne facesse un'altra. E' una fase delicata in cui ognuno deve fare mezzo passo indietro per farne quattro in avanti. Possiamo fare il gioco noi, ma cementare una alleanza vuol dire muoversi insieme. In questa partita o il centrodestra rinasce o avrà oggettivamente delle difficoltà, spero gli altri capiscano". Lo ha detto Giorgia Meloni a Quarta Repubblica.