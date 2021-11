22 novembre 2021 a

Verona, 22 nov. - (Adnkronos) - Il Verona batte 2-1 l'Empoli nel posticipo della 13esima giornata di Serie A disputato allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. I gialloblù passano in vantaggio con Barak al 49', pari ospite con Romagnoli al 67' e gol partita di Tameze al 91'. In classifica il Verona sale al nono posto con 19 punti, mentre l'Empoli resta fermo a quota 16 in undicesima posizione.