Tim: Meloni, 'Stato scelga e favorisca rete pubblica'

Roma, 22 nov (Adnkronos) - "E' intollerabile che la rete sia in mano straniera, che siano francesi o americani non me ne frega niente, la rete deve essere pubblica. Ma la sinistra ha lavorato per la rete unica sotto il controllo Telecom per dare in mano ai francesi tutto quello che avevamo. A me non sembra normale. La rete deve essere pubblica e il servizio venduto in libera concorrenza. Per questo lo Stato faccia una scelta uscendo da Tim e favorendo questa operazione". Lo ha detto Giorgia Meloni a Quarta Repubblica.