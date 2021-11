Taranto: Boccia, 'il Pd ricandida Melucci sindaco'

22 novembre 2021 a

Roma, 22 nov (Adnkronos) - "A Taranto chi ha sfiduciato Rinaldo Melucci nella stanza di un notaio ha pugnalato la città alle spalle. Taranto stasera risponde con questa bellissima piazza piena d'affetto, una piazza che ci chiede di ripartire immediatamente, di completare il lavoro iniziato". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale, a Taranto intervenendo ad una manifestazione in sostegno del sindaco uscente Rinaldo Melucci.

"Il Partito Democratico questa sera inizia la campagna elettorale per Melucci sindaco con una coalizione civica, progressista, sociale e una certezza assoluta: chi ha tradito Rinaldo non sarà mai nostro alleato a Tarantoc-ha aggiunto Boccia-. Taranto non si piegherà alle logiche politiche della destra. Sfiduciare davanti a un notaio un'amministrazione nel pieno dell'impegno di rilancio economico, attraverso la programmazione comunitaria, le risorse stanziate dal governo Conte 2 con il tavolo Taranto e il Pnrr è stato un atto di vigliaccheria politica".

"Chi ha apposto la propria firma accanto a quella di chi milita nella destra peggiore, a Taranto e nel Paese, non ha più nulla a che vedere con il PD. Melucci non è solo, ma ha tutto il sostegno della comunità democratica, chi lo ha tradito è e sarà nostro avversario politico", ha concluso.