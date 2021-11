Basket: Nba, Spurs ko e 13esima vittoria di fila per i Suns

23 novembre 2021 a

San Antonio, 23 nov. -(Adnkronos) - Tredicesima vittoria di fila per i Phoenix Suns (14-3) che si impongono 115-111 a San Antonio contro gli Spurs (4-12). La squadra dell'Arizona pareggia così la terza striscia più lunga nella storia della franchigia (il record è di 17, conquistate a cavallo del dicembre 2006 e del gennaio 2007). Decisivi Devin Booker (23 punti), DeAndre Ayton (21 punti e 14 rimbalzi) e Cameron Payne che segna 20 punti in uscita dalla panchina.

San Antonio non va oltre la settima tripla doppia carriera di Dejounte Murray, autore di 18 punti, 11 assist e 10 rimbalzi - uno sforzo inutile che non riesce a evitare agli Spurs il quinto ko in fila. Per i texani, sprofondati sul 4-12 di record, è l'ottavo passo falso nelle ultime dieci e la seconda peggior partenza in termini di risultati nella storia della franchigia. Il miglior realizzatore è Derrick White a quota 19 punti.