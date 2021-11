Human Technopole e Associazione Civita organizzano Scienza e cultura in equilibrio tra contenuti e intrattenimento evento in presenza previa prenotazione, in diretta Facebook e zoom

23 novembre 2021 a

(Roma, 22.11.2021) - Roma, 22.11.2021 – Il prossimo mercoledì 24 novembre alle ore 10:00 Human Technopole e Associazione Civita organizzano un momento di confronto e dibattito tra esponenti del mondo della ricerca, della cultura, della politica per discutere di divulgazione scientifica, all'interno di una più ampia riflessione su come ricostruire la fiducia verso la competenza.

Parlare di scienza e cultura al grande pubblico è considerata un'impresa che in pochi, non solo nel panorama italiano, riescono ad affrontare con successo. È possibile tradurre concetti complessi, spesso legati a impenetrabili gerghi tecnici, per renderli comprensibili anche per i non addetti ai lavori, senza tradirne il contenuto originale? Come rendere allettante, soprattutto per le nuove generazioni, la divulgazione culturale e scientifica? Che ruolo hanno i nuovi media?

L'evento virtuale sarà trasmesso in diretta in contemporanea sulla pagina Facebook

L'incontro è il secondo di una serie di iniziative congiunte tra Human Technopole, il nuovo istituto di ricerca per le scienze della vita, e Associazione Civita impegnata dal 1988 nella promozione del dialogo fra il mondo dell'economia e il settore culturale, a seguito della firma di un protocollo d'intesa siglato a fine 2020 per la realizzazione di attività di promozione della cultura scientifica e di divulgazione della conoscenza.

Ne discuteranno Simonetta Giordani - Segretario Generale dell'Associazione Civita, Patrizio Bianchi - Ministro dell'Istruzione, Marco Simoni - Presidente della Fondazione Human Technopole, Massimiano Bucchi - Professore di Sociologia dell'Università Trento, Paolo Giulierini - Direttore del MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Felicia Pelagalli - Founder & CEO Culture, Gianluca Pistore - divulgatore di Capitale Umano Italiano, Cristina Pozzi - Board Member COO and Head of Contents Treccani Futura, Roberta Villa - giornalista e divulgatrice scientifica. Interviene e modera il dibattito Barbara Carfagna, giornalista del TG1.

Per seguire la diretta Facebook:

Per ulteriori informazioni:

Ufficio stampa Associazione Civita

Ufficio stampa Associazione Civita

Véronique Haupt, tel. +39.06/692050354, mob. +39.348/9420670, e-mail

RELAZIONI CON I MEDIA HUMAN TECHNOPOLE – [email protected]

SEC NEWGATE – VIA FERRANTE APORTI 8, MILANO

Laura Arghittu - cell. 335 485106

Federico Ferrari – cell. 347 645873

Anna Laura De Carlo – cell. 348 792 7195 – [email protected]