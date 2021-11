Obiettivo decarbonizzare: ENGIE acquisisce la rete di teleriscaldamento di Verzuolo

23 novembre 2021 a

(Adnkronos) - Diventano 16 le reti gestite da ENGIE sull'intero territorio nazionale

Verzuolo, 23 Novembre 2021 – ENGIE, leader della decarbonizzazione e dell'efficienza energetica, ha acquisito la rete di teleriscaldamento di Verzuolo in Piemonte. L'impianto, alimentato a biomassa, produce 7 GWh di energia elettrica e 6,5 GWh di energia termica destinata a 50 edifici tra i quali il Comune, uffici pubblici, scuole, diverse attività commerciali e abitazioni private, per un totale di circa 450 utenze finali.

I benefici del teleriscaldamento a Verzuolo sono espressi da due dati significativi: l'utilizzo di legna vergine, combustibile 100% rinnovabile e oltre 4500 tonnellate di CO2 risparmiate all'anno equivalenti alla mancata circolazione di circa 3000 auto sul territorio cittadino.

Il teleriscaldamento è in grado di abbattere le emissioni nei centri urbani grazie ad una sola centrale di generazione, più efficiente, sicura e controllata. L'impianto produce il calore che, attraverso la rete di teleriscaldamento, è distribuito alle singole utenze residenziali, pubbliche e commerciali.

La biomassa utilizzata proviene da scarti di manutenzione boschiva e residui dell'industria del legno sottoposti solo a trattamenti meccanici.

L'approvvigionamento per alimentare l'impianto deriva da siti locali, garantendo così un circolo virtuoso di produzione energetica.

Il legame con la filiera del territorio è, infatti, per ENGIE fattore strategico per lo sviluppo di un'economia rispettosa dell'ambiente ma, allo stesso tempo, vantaggiosa per i produttori locali.

L'acquisizione di questa rete ha l'obiettivo di mettere a disposizione tutta la competenza di ENGIE nel settore delle biomasse e del teleriscaldamento.

“Il momento storico che stiamo vivendo, in tema di consumi energetici, impone una valutazione attenta e scrupolosa che possa indurre ad ottenere politiche di investimento sempre più “green” per cercare di arginare i danni che l'utilizzo, indiscriminato, di fonti energetiche fossili e non rinnovabili hanno prodotto modificando l'ecosistema. - dichiara Giovanni Carlo Panero, Sindaco di Verzuolo - Certi che ENGIE spenderà le proprie energie per proporre e attuare progetti di efficientamento energetico sempre più sostenibili per l'ambiente, accogliamo il nuovo gruppo societario sperando di fare sinergia per ridurre significativamente l'immissione di CO2 sul territorio. Confidiamo che il nuovo gruppo presti la dovuta attenzione alle esigenze del territorio, anche in termini di servizi al cittadino (sportelli informativi e/o amministrativi e assistenza tecnica). Vigileremo con l'attenzione che abbiamo sempre riservato alla gestione del territorio e dei servizi offerti alla nostra collettività”.

“E' un importante passo della partnership con il Comune di Verzuolo – dichiara Matthieu Bonvoisin, District Heating & Power Director di ENGIE Italia – con il quale ENGIE vuole proseguire una proficua collaborazione su progetti nell'ambito della sostenibilità, dell'efficienza energetica e dei servizi. Con questa acquisizione puntiamo ad avere un mix di produzione sempre più decarbonizzante. Lavoriamo in continuità con piani di revamping 100% green di tutti i nostri impianti e reti. ENGIE è attualmente il terzo operatore in Italia con 16 reti di Teleriscaldamento, 890 GWh di produzione annua di energia (di cui 440 GWh in costruzione) e con un forte radicamento nel territorio del Piemonte che puntiamo ad espandere e consolidare”.

