Stress da nuova normalità: come sorreggere il sistema immunitario nel post pandemia?

(Adnkronos) - Con le mascherine ma di nuovo in ufficio, a scuola, al cinema, al ristorante. Tutti insieme stiamo scoprendo una nuova normalità. Sempre vulnerabili al Covid viviamo una nuova forma di stress che mette a dura prova anche le difese immunitarie, già sotto pressione dallo stagionale cambiamento del clima e dall'esposizione ai virus influenzali e del raffreddore.

Il sistema immunitario è fondamentale per mantenerci in salute, come abbiamo imparato in questi mesi di pandemia anche attraverso la campagna vaccinale.

È però un sistema complesso che può attivarsi troppo, come nelle allergie e nelle malattie autoimmuni, o troppo poco, a causa di patologie o cure farmacologiche.

Ma allora, cos'è l'immunità? Come si costruisce, si mantiene, si controlla? C'è un modo per sostenere il nostro sistema di difesa?

A queste domande si cercherà di dare risposta durante il webinar del 23 novembre, alle ore 15.00, che potrà essere seguito sia sul Search Engine Optimization . Prenderanno parte all'incontro: