Una “libellula” per combattere discriminazione, violenza di genere e body shaming

Fondazione Libellula sempre in prima linea per cancellare ogni forma di discriminazione. Dagli appuntamenti in programma dal 22 al 26 novembre, in occasione della Libellula Week, per contrastare e prevenire la violenza sulle donne, alla t-shirt #TuSeiPerfetta per sostenere la cultura del Body Positive.

Roma, 23 novembre 2021 - Il dialogo come mezzo di confronto contro le discriminazioni e la violenza per cercare di costruire una nuova cultura basata su rispetto e inclusione. Questo il messaggio che, da sempre, Un'iniziativa che si estende anche attraverso una nuova partnership con Unyli, #TuSeiPerfetta.

Un Network di aziende per fare la differenza.

Fondazione Libellula è la fondazione di Zeta Service nata per contrastare e prevenire la violenza sulle donne e la discriminazione di genere. Insieme a un Network che, attualmente, conta 60 aziende come Barilla, Randstad, TIM, Vodafone, Unipol, Etro e tante altre. «Il coinvolgimento nel Network di così tante aziende di diversi settori – afferma Debora Moretti, Founder & Board Member della Fondazione – dimostra un'attenzione particolare al tema della violenza e una nuova sensibilità: le imprese sentono di avere la responsabilità di fare sensibilizzazione e informazione verso i loro collaboratori con lo scopo di diffondere una nuova cultura del rispetto. Siamo profondamente grati ai partner che camminano con noi e che ogni giorno ci aiutano a far volare la Libellula sempre più lontano».

Partnership d'eccezione

Le imprese presenti nel network sono dunque essenziali e, in occasione del 25 novembre, 2 sono le partnership d'eccezione: Bonomelli e Fabiana Filippi. Due brand importanti, scesi immediatamente in campo per sostenere, attraverso l'acquisto o la donazione, i progetti e le iniziative di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di Fondazione Libellula. Fino a fine mese appuntamento presso lo store Atelier della Natura di Bonomelli in Corso Garibaldi 12, a Milano. La storica azienda italiana dedita alla produzione di infusi, ha immediatamente deciso di contribuire alla causa e, per chi vorrà intervenire e finanziare i progetti e le iniziative della Fondazione, basterà semplicemente lasciare un libero contributo nei salvadanai presenti presso lo store, posizionati vicino alle casse. Il 25, 26 e 27novembre, invece, tutti i “fashion addicted” sono invitati a visitare gli store di Milano, Forte dei Marmi e Roma di Fabiana Filippi. In queste giornate, infatti, non solo verrà svelata la nuova collezione Primavera Estate 2022 firmata Fabiana Filippi (che da sempre si caratterizza per i suoi capi eleganti e senza tempo), ma sarà possibile dare il proprio apporto. Il 10% dell'incasso dei punti vendita sarà devoluto a sostegno delle iniziative firmate Fondazione Libellula

La partnership con Unyli #TuSeiPerfetta

Debora Moretti, Founder e Presidente di Fondazione Libellula, ci tiene a sottolineare che l'impegno della Fondazione è quotidiano, a partire anche da un nuovo accordo con Unyli, e-commerce B2C e piattaforma multicanale per il settore dell'intimo. La partnership nasce con #TuSeiPerfetta, per sostenere i progetti legati al Women Empowerment e alla cultura della Body Positivity. Il traguardo è quello di combattere il Body Shaming. A tutti coloro che acquisteranno sulla piattaforma, verrà regalata la t-shirt della Campagna "TuSeiPerfetta" e il 10% verrà devoluto ad attività di sensibilizzazione ed educazione, realizzate in collaborazione con Fondazione Libellula. In alternativa, si potrà contribuire anche solo acquistando la maglietta dedicata all'iniziativa.

Fondazione Libellula, con il suo impegno, ha il progetto di realizzare concretamente un cambiamento epocale.