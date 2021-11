Covid: videoconferenza Salvini-governatori Lega, 'evitare chiusure, no green pass under 12'

23 novembre 2021 a

Roma, 23 nov (Adnkronos) - "Si è conclusa da poco la videoconferenza tra Matteo Salvini e i governatori della Lega: si lavora insieme con il governo con buonsenso per evitare chiusure, eccessive complicazioni per gli italiani e messaggi allarmistici". Li si apprende da fonti della Lega.

"Grande cautela anche a tutela dei bambini (secco no al Green Pass per gli under12). L'obiettivo, oltre alla massima attenzione per la tutela della salute, è salvaguardare la stagione turistica invernale", sottolineano le stesse fonti.