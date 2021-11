Calcio: Pioli, 'domani l'ultima occasione per rimanere in Champions'

23 novembre 2021 a

Milano, 23 nov. - (Adnkronos) - "È una grande occasione, forse l'ultima per rimanere dentro questa competizione contro un avversario forte che abbiamo studiato attentamente nelle sue giocate preferite e che conosciamo bene visto che ci abbiamo giocato poche settimane fa". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match di Madrid contro l'Atletico, valido per la penultima giornata del girone di Champions League.