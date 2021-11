Quirinale: Bonino, 'il mio tempo era 10 anni fa'

23 novembre 2021 a

Roma, 23 nov (Adnkronos) - Io al Quirinale? "C'è un tempo per ogni cosa, il mio era 10 anni fa, nel 1999. Ho già detto no e lo ripeto", ha spiegato Emma Bonino a Un giorno da pecora su Rai Radio1.

Crede che Berlusconi potrebbe avere qualche possibilità per il Colle? “Politicamente mi sembra difficile, anche per le sue condizioni fisiche etc”, risponde Bonino. Lei non lo voterebbe mai? “Io mai non lo dico per nessuna ragione al mondo. Dipende come si svolgono le cose. Se dovessimo andare come con Pertini a 40 votazioni, vedremo”, spiega ancora la Bonino che poi torna su Berlusconi: "Credo che non sia molto adeguato in termini politici. Il presidente della Repubblica non deve essere divisivo".