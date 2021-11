Manovra: alle 16 riunione Pd-M5S-Leu, si cerca soluzione su nodo relatore

23 novembre 2021 a

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - La riunione è stata fissata per le 16. I capigruppo al Senato di Pd, M5S e Leu si vedranno per verificare la possibilità di superare l'impasse sul relatore della manovra. In mattinata la presidente dei senatori 5 Stelle, Mariolina Castellone, ha ribadito la richiesta dei pentastellati per un relatore che appartenga al gruppo.

Una richiesta sulla quale era deflagrato lo scontro nei giorni scorsi con il Pd per una soluzione diversa, quella di un relatore indicato dalla parte di 'centrosinistra' della maggioranza e uno da quella di 'centrodestra. Il nome è quello del senatore Vasco Errani sul quale, sostengono fonti dem, era già stata trovato un'intesa informale nelle scorse settimane -prima dell'avvicendamento alla guida del gruppo pentastellato tra Licheri e Castellone- tra Pd, Leu e M5S.