Nuova versione del sito Casinosulweb.it, il sito informativo leader nei casino online

(Adnkronos) - Milano, 23 novembre 2021 – Il sito web d'informazione Casinosulweb.it si propone con una nuova versione della piattaforma, una veste grafica ottimizzata per fornire un'esperienza utente moderna e adatta alle esigenze odierne degli internauti. Il portale offre un servizio di informazione di qualità sul mondo del gioco legale, mettendo a disposizione degli utenti interessati contenuti di approfondimento sul settore del gambling online.

Da un'idea di Alessandro Termenini nasce nel 2021 Search Engine Optimization , uno dei principali portali in Italia sui casinò online. Il sito è rivolto esclusivamente alle persone maggiorenni che hanno bisogno di maggiori informazioni sui concessionari ADM, ovvero le aziende specializzate autorizzate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli attraverso un'apposita concessione pubblica per la fornitura di servizi legati al gioco su internet.

Il nuovo portale è oggi più facile da navigare, dotato di nuove sezioni che consentono di trattare in modo più completo l'informazione sul gambling legale. Inoltre i gestori del sito web hanno adottato misure severe per escludere e segnalare ogni irregolarità, allo scopo di tutelare gli utenti dagli operatori non a norma con le leggi nazionali sul gioco sicuro e autorizzato da ADM.

L'importanza dell'informazione di qualità nelle ricerche online sul gambling legale

Il Decreto Dignità ha introdotto in Italia il divieto di sponsorizzazione diretta e indiretta aicasinò online, applicando forti limitazioni alla possibilità per le aziende del settore di pubblicizzare i propri prodotti sul web. Allo stesso tempo è possibile trovare facilmente informazioni effettuando una semplice ricerca online sui motori di ricerca come Google, visualizzando tantissimi portali e diverse tipologie di contenuti.

Trovare le informazioni giuste non è sempre facile, soprattutto se si vuole essere certi di consultare contenuti con riferimenti limitati al gioco legale e alle piattaforme autorizzate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il portale Casinosulweb è un progetto il cui obiettivo è portare maggiore chiarezza e trasparenza in questo contesto, per consentire a chi già utilizza i servizi videoludici di gambling online la possibilità di compiere scelte consapevoli.

Non a caso viene realizzata un'attenta verifica dei portali recensiti, i quali devono essere necessariamente siti abilitati dalla concessione ADM, rispettosi delle norme sul gioco legale e le regole in merito alla prevenzione del gioco compulsivo. I casinò online legali infatti devono rispettare una serie di disposizioni, dall'utilizzo di software certificati all'offerta ai propri clienti di sistemi e funzionalità con cui gestire eventuali situazioni di rischio.

Si tratta di strumenti come l'autoesclusione, la limitazione delle puntate e la segnalazione di enti e associazioni in grado di fornire aiuto in caso di perdita del controllo. La legalizzazione del gioco d'azzardo ha contributo alla regolamentazione del settore, tuttavia internet rimane un ambiente vasto e difficile da controllare, in cui la difesa più importante rimane la correttainformazione per essere in grado di prendere decisioni in autonomia in piena coscienza.

Come proteggersi dal gioco illegale attraverso l'informazione

Secondo il rapporto del Censis in merito al gioco legale segnalato da Republica.it, la maggior parte degli italiani non ritiene utile adottare un approccio proibizionistico nei confronti del gambling, con circa 6 persone su 10 che indicano come tale soluzione potrebbe incentivare il gioco illegale e avvantaggiare la criminalità.

Oltre 8 italiani su 10 ritengono che sia lo Stato a dover informare correttamente sui rischi legati al gioco compulsivo, sensibilizzando la popolazione in maniera adeguata, tuttavia la decisione dovrebbe rimanere una scelta autonoma e libera di ogni cittadino. D'altronde si tratta di un settore importante per l'economia e le entrate fiscali, considerando che nel 2020 l'erario ha incassato circa 7 miliardi di euro con oltre 300 concessionari autorizzati in Italia.

Il rapporto del Censis ha riscontrato un aumento del gioco illegale nel 2020, con un giro d'affari che sarebbe passato da 12 miliardi di euro nel 2019 a 18 miliardi nel 2020. Nel nostro Paese quasi il 40% delle persone ha un contatto diretto con il gioco legale, un fenomeno che richiede un impegno serio nell'offerta di un'informazione di qualità, volta a valorizzare il gioco sicuro e legale orientando al contempo contro i rischi del gambling e soprattutto i pericoli del gioco illegale.

