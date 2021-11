Calcio: Serie A, 12.000 euro di multa all'Inter per cori insultanti di matrice territoriale

23 novembre 2021 a

Roma, 23 nov. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A, dopo i match della 13esima giornata, ha sanzionato tre club: Fiorentina, Milan e Inter. Le prime due società sono state multate di 2.000 euro per aver ritardato l'inizio del match di circa un minuto, mentre per i nerazzurri 12mila euro di sanzione per "cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria" nel corso della partita con il Napoli.