Palermo: Miccichè, 'basta farneticazioni su candidati sindaco, stop fughe in avanti'**

23 novembre 2021 a

a

a

Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - "Basta farneticazioni. Ogni ora che passa, leggo uscite deliranti di vari ipotetici candidati a sindaco di Palermo. Si favoleggia di inesistenti contraccambi per la Presidenza della Regione". Lo dice il coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, aggiungendo: "Non si capisce quale sia il motivo di volere danneggiare a tutti i costi la coalizione di centrodestra con inutili fughe in avanti. Sarebbe opportuno fare tutti un passo indietro e tornare alla politica vera".