Senato: Carbone (Iv) vs Manca (Pd) e caso Cario, torna a discutere la Giunta elezioni** (2)

(Adnkronos) - (Adnkronos) - Alle "determinazioni", come si legge sempre nella convocazione di domani della Giunta, è arrivata la contesa tra il senatore Adriano Cairo (Misto) e Fabio Porta (Pd). Una vicenda complessa, arrivata fino all'utilizzo di una perizia calligrafica sulle schede per l'elezione senatoriale in Sudamerica, che ha suscitato le proteste del Pd: "Il voto, a maggioranza, con cui la Giunta per le Elezioni del Senato non ha accolto il ricorso dell'onorevole Fabio Porta ed ha deciso di proporre all'Aula la convalida del mandato di Adriano Cario è un atto sbagliato e che rappresenta un insulto a tutti gli italiani residenti all'estero", ha detto il responsabile Italiani nel mondo Luciano Vecchi.

L'esponente dem si è rivolto al Senato, che dovrà decidere in via definitiva: "Ci auguriamo che, con il voto che interverrà prossimamente nell'Aula del Senato, invertendo quanto deliberato dalla Giunta, possa essere ristabilita la realtà dei fatti".

Ma il caso più noto mediaticamente è certamente quello che vede protagonista il patron della Lazio Claudio Lotito, ormai da un anno e mezzo in 'stand by' e pronto a subentrare a Vincenzo Carbone (Iv). Anche questo in attesa di essere discusso in Aula, come quello che vede al centro due forzisti, la senatrice Anna Carmela Minuto e Michele Boccardi, anche qui in attesa di uno 'scambio' di posto. "Siamo al paradosso più totale: i grillini, il partito che gridava alla casta, che ha ridotto il numero dei parlamentari, che voleva tagliare gli stipendi, adesso accetta che ci sia la possibilità di pagare lo stipendio a 3 senatori in più che non hanno mai avuto la possibilità di lavorare? Come lo spiegano questo silenzio ai loro elettori?”, riflette ancora Ernesto Carbone.