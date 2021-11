Calcio: Pochettino, 'rumors sullo United? Felice al Psg'

23 novembre 2021 a

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Ho un contratto che non scade al termine della stagione ma a fine 2023. E sono molto felice al Paris Saint Germain". Sono le parole del tecnico del Psg, Mauricio Pochettino, sui rumors che lo vorrebbero tra i candidati alla panchina del Manchester United. "Non sono un bambino, ho passato tutta la mia vita nel calcio. Capisco perfettamente cosa sta succedendo. Le voci ci sono e dobbiamo conviverci. Siamo concentrati e diamo il 100% per il club, sono felice al Psg", ha spiegato Pochettino alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester City.