Fdi: Meloni, 'sinistra non ha più identità, mai istigato odio eppure destra si deve odiare...'

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - ''Alla fine io ringrazio la sinistra, mi ha convinto a fare tante cose... Ho deciso di scrivere questo libro per dare uno strumento a tutti, anche a chi mi vuole criticare, per dire che non c'è nulla di cui io mi debba vergognare e nemmeno Fdi e la destra italiana... Loro raccontano un mondo, se lo costruiscono e poi lo commentano. La destra si deve odiare... Mi dite una cosa che ho detto e istiga odio? Non c'è, ma la destra si deve odiare. La sinistra ora non ha più identità, oggi fa la guardia bianca dei poteri forti...''. Così Giorgia Meloni alla presentazione del suo libro a Mestre.