Calcio: Champions, Chelsea-Juventus 4-0

23 novembre 2021

Londra, 23 nov. (Adnkronos) - Brutta battuta d'arresto della Juventus in Champions League. La squadra di Allegri perde nettamente 4-0 con il Chelsea a Stamford Bridge, iun una gara valida per la quinta giornata del gruppo H. Con questo successo gli inglesi raggiungono in vetta a 12 punti i bianconeri ma li precedono per una migliore differenza reti. Il primo posto si deciderà con l'ultima gara del girone.

Il Chelsea dimostra la sua solidità e dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al gol al 25' di Chalobah, dilaga nella ripresa. La Juve sfiora il pari con Morata nel primo tempo e fa poco altro. Poi nel secondo tempo va a segno al'11' James, al 13' Hudson-Odoi, e nel finale al 50' Werner, per il poker finale.