Green pass: Musumeci, 'controlli sono anello debole filiera, materia competenza dei prefetti'

Palermo, 24 nov. (Adnkronos) - "I controlli sono l'anello debole della filiera. Controlli non solo di pertinenza di privati, come nei ristoranti, ma anche nei controlli dovuti dalle forze dell'ordine". Così Nello Musumeci a Omnibus La7. "E spesso la gente non si rende conto che la materia dei controlli sulle strade e i luoghi di assembramento non è di competenza di noi presidenti di regione - dice -ma è una materia che spetta ai prefetti e quindi alle forze dell'ordine. E' chiaro che noi firmiamo ordinanze restrittive. Ma se poi non viene controllato il greenpass perde credibilità la mia stessa ordinanza".